BM'den nükleer silah uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, nükleer silahların kullanılma riskinin arttığı uyarısında bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferans BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde artan nükleer silahların gerekli olduğuna ilişkin söylemleri kınadı.

Nakamitsu, "Nükleer silahların gerekliliği ve faydası konusundaki söylemler yükselişte. Nükleer silahların kullanımı konusundaki tehditler kasıtlı ya da başka bir şekilde büyüyor. Tüm insanlığı ilgilendiren bu tehdit, milli silahların içinde nükleer silahlar yer aldıkça devam edecek." dedi.

ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamalara da değinen Nakamitsu, konferansa katılan tüm üye ülkelere anlaşmanın uygulanması ve uzun vadeli korunması yönünde çağrıda bulundu.

"İran taahhütlerini yerine getiriyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) Baş Koordinatörü Cornel Seruta ise İran ile yapılan nükleer anlaşmanın bilgi ve belirtilen bölgelere erişimleri açısıdan önemli ölçüde kolaylık sağladığının altını çizdi.

UAEK'in gözetim kameralarından günde yüz binlerce fotoğraf çektiklerini ve her ay birkaç milyon açık kaynaktan bilgi toplayıp analiz ettiklerini anlatan Seruta, İran'ın anlaşmaya yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

Diğer konuşmacılardan Avrupa Birliği (AB) Silahsızlanma Temsilcisi Jacek Bylica da söz konusu anlaşmanın bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkıda bulunduğunu belirtti.

ABD temsilcisi Christopher Ford ise ülkesinin İran'a yönelik suçlamalarını sürdürdü. Ford, "İran yıllardır nükleer silahları geliştirmek için gizlice ve yasa dışı yollardan çalışmalarına devam eden bir ülke." iddiasında bulundu.

İran ile BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (P5+1) arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşma ile Tahran, nükleer faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmiş, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti.

Eski Başkan Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı göreve geldiğinden bu yana en sert şekilde eleştiren ABD Başkanı Trump, anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini, aksi takdirde ABD'nin anlaşmadan çekileceğini ileri sürmüştü.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.