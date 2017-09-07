BM'den Suriyelilere 16 tır yardım malzemesi gönderildi
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 16 tır yardım malzemesi gönderildi.
- AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 16 tır yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 16 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye çıkış yaptı.
Tırlarda bulunan temel yaşam malzemelerinin İdlib ve civar köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.
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