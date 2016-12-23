BM'den Suriye'ye 24 TIR'lýk yardým
Birleþmiþ Milletler'e (BM) ait 24 yardým TIR'ý Hatay’ýn Reyhanlý ilçesindeki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’ndan Suriye’ye geçiþ yaptý.
- ÝHA
Suriye’nin Halep kentinden Ýdlib kasabasýna tahliye edilen binlerce sivil için içinde gýda malzemeleri ve kömür gibi insani yardým malzemelerinin bulunduðu BM’ye ait 24 TIR Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’ndan Suriye’ye geçti.
Ýçerisinde gýda malzemeleri ve kömür bulunan BM’ye ait TIR'lar Cilvegözü Sýnýr Kapýsý ile Bab-El Hava arasýndaki tampon bölgede yüklerini boþalttýktan sonra tekrar Türkiye’ye dönüþ yapacak.
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