Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den Suriye'ye 24 TIR'lýk yardým

Birleþmiþ Milletler'e (BM) ait 24 yardým TIR'ý Hatay’ýn Reyhanlý ilçesindeki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’ndan Suriye’ye geçiþ yaptý.

  • ÝHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’nin Halep kentinden Ýdlib kasabasýna tahliye edilen binlerce sivil için içinde gýda malzemeleri ve kömür gibi insani yardým malzemelerinin bulunduðu BM’ye ait 24 TIR Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’ndan Suriye’ye geçti.
 
Ýçerisinde gýda malzemeleri ve kömür bulunan BM’ye ait TIR'lar Cilvegözü Sýnýr Kapýsý ile Bab-El Hava arasýndaki tampon bölgede yüklerini boþalttýktan sonra tekrar Türkiye’ye dönüþ yapacak.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mont alamayan Emirhan, çeyrek altýný Halep’e baðýþladý

Mont alamayan Emirhan, çeyrek altýný Halep’e baðýþladý

Libya'da yolcu uçaðý kaçýrýldý

Libya'da yolcu uçaðý kaçýrýldý

Cumhurbaþkaný Erdoðan, AA'nýn 'Yýlýn Fotoðraflarý' oylamasýna katýldý

Cumhurbaþkaný Erdoðan, AA'nýn 'Yýlýn Fotoðraflarý' oylamasýna katýldý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA