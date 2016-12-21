Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Güvenlik Konseyi Suriye'ye insani yardým gönderilmesi kararýný bir yýl uzattý

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sýnýr ötesi yardým gönerilmesine izin veren kararýn süresini bir yýl süreyle uzattý .

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de insani yardýma muhtaç kiþilere rejimin rýzasý olmaksýzýn sýnýr ötesi yardým ulaþtýrýlmasýna izin veren kararýn süresini oy birliðiyle 10 Ocak 2018'e kadar uzattý.

BMGK, ilk kez 2014'te kabul edilen (2165 sayýlý) ve baþta Türkiye olmak üzere Suriye'ye komþu ülke sýnýrlarýndan bu ülkeye insani yardým ulaþtýrýlmasýna izin veren kararýn süresini görüþtü.

Konsey, oy birliðiyle kabul ettiði kararla sýnýr ötesi insani yardým ulaþtýrýlmasýna onay veren kararýn süresini 10 Ocak 2018'e kadar uzattý. 

Suriye'ye yardým ulaþtýrýlmasýný isteyen daha önceki BMGK kararlarýnýn gereðince uygulanmadýðý ve rejimin çalýþmalarý geciktirdiði vurgulanan metinde, ülke genelinde insan haklarý ihlalleri ve sivillere yönelik suçlar hatýrlatýlarak bu eylemlerin insanlýða karþý suç ve savaþ suçu olabileceði ifade edildi.

Suriye rejimine yaptýrým uygulama tasarýsý hazýrlandý

Öte yandan Ýngiltere ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah kullananlarýn cezalandýrýlmasýný isteyen karar tasarýsý hazýrladý.

Ýngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptýðý açýklamada, BM misyonunun Suriye'de kimyasal silah kullananlarý tespit ettiðini hatýrlattý.

Fransa ile birlikte sorumlularýn cezalandýrýlmasý amacýyla BMGK karar tasarýsý hazýrladýklarýný anlatan Rycroft, tasarýyý Konsey üyeleriyle paylaþacaklarýný ve yeni yýldan önce tasarýnýn oylanmasýný umut ettiklerini söyledi.

Söz konusu tasarýda kimyasal silah hazýrlanmasý ve kullanýlmasýnda dahli olan rejim komutanlarý ve bazý kuruluþlara yaptýrým uygulanmasý isteniyor.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Iþýk: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Iþýk: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Þýrnak’ta terör operasyonu

Þýrnak’ta terör operasyonu

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Avrasya Tüneli'nden geçiþler baþladý

Avrasya Tüneli'nden geçiþler baþladý

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA