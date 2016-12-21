BM Güvenlik Konseyi Suriye'ye insani yardým gönderilmesi kararýný bir yýl uzattý

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de insani yardýma muhtaç kiþilere rejimin rýzasý olmaksýzýn sýnýr ötesi yardým ulaþtýrýlmasýna izin veren kararýn süresini oy birliðiyle 10 Ocak 2018'e kadar uzattý.

BMGK, ilk kez 2014'te kabul edilen (2165 sayýlý) ve baþta Türkiye olmak üzere Suriye'ye komþu ülke sýnýrlarýndan bu ülkeye insani yardým ulaþtýrýlmasýna izin veren kararýn süresini görüþtü.

Konsey, oy birliðiyle kabul ettiði kararla sýnýr ötesi insani yardým ulaþtýrýlmasýna onay veren kararýn süresini 10 Ocak 2018'e kadar uzattý.

Suriye'ye yardým ulaþtýrýlmasýný isteyen daha önceki BMGK kararlarýnýn gereðince uygulanmadýðý ve rejimin çalýþmalarý geciktirdiði vurgulanan metinde, ülke genelinde insan haklarý ihlalleri ve sivillere yönelik suçlar hatýrlatýlarak bu eylemlerin insanlýða karþý suç ve savaþ suçu olabileceði ifade edildi.

Suriye rejimine yaptýrým uygulama tasarýsý hazýrlandý

Öte yandan Ýngiltere ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah kullananlarýn cezalandýrýlmasýný isteyen karar tasarýsý hazýrladý.

Ýngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptýðý açýklamada, BM misyonunun Suriye'de kimyasal silah kullananlarý tespit ettiðini hatýrlattý.

Fransa ile birlikte sorumlularýn cezalandýrýlmasý amacýyla BMGK karar tasarýsý hazýrladýklarýný anlatan Rycroft, tasarýyý Konsey üyeleriyle paylaþacaklarýný ve yeni yýldan önce tasarýnýn oylanmasýný umut ettiklerini söyledi.

Söz konusu tasarýda kimyasal silah hazýrlanmasý ve kullanýlmasýnda dahli olan rejim komutanlarý ve bazý kuruluþlara yaptýrým uygulanmasý isteniyor.