BM’den Trump’a ‘Fake News’ uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın medyaya yönelik sert ve tehditkâr tutumunu sürdürmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) devreye girdi. Trump’ın medya için sarf ettiği “Amerikan halkının düşmanı, çok yalancı ve yalan haberciler” ifadeleri üzerine BM İnsan Hakları Komisyonu’nun ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye ile Amerikan Devletleri Örgütü ifade özgürlüğü özel raportörü Edison Lanza’dan ABD Başkanı’na ‘medyaya yönelik saldırıların gazetecilerin hayatını tehlikeye atıyor’ uyarısı geldi. Geçen hafta Florida’da gerçekleşen mitingte Trump destekçileri CNN televizyonu çalışanlarına sözlü tacizde bulunmuştu. Ayrıca Arizona’nın Cumhuriyetçi senatörü Jeff Flake Trump’ı gazetecilere yönelik sert açıklamaları nedeniyle eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin’e benzetmişti.

SİLAHLI KORUMA

New York Times gazetesinin yayıncısı olan Arthur Gregg Sulzberger de Trump ile bir araya gelmiş, görüşme sonrası açıklamasında “Başkan’ı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım. Söylemleri yüzünden tehdit aldığımızı, silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim” demişti.