BM: Yemen'de El-Hudeyde kentine askeri bir saldırı 250 bin sivilin hayatına mal olabilir

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, kuşatma altındaki Hudeyde'ye yapılacak askeri bir saldırının yüzbinlerce sivilin hayatını etkileyeceğine dikkati çekti.

Yemen'in ithal ettiği ticari ürünlerle ülkeye gelen insani yardımların yüzde 70'inin El-Hudeyde Limanı'nı vasıtasıyla ülkeye girdiğini aktaran Grande, kentin ayrıca sivil nüfus açısından büyük bir yoğunluğa sahip olduğuna işaret etti.

Grande, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kente saldırması durumunda yaklaşık 250 bin sivilin ölebileceği uyarısında bulunarak, "Uzun vadede en kötü senaryoda, 250 bin dolayında kişi her şeyini kaybedebilir. Hatta yaşamlarını bile." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım kuruluşlarının acil durum için hazırlık yaptığını belirten Grande, BM olarak en önemli önceliklerinin ülkedeki 22 milyon kişiye insani yardım sağlamak olduğunu kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. ?