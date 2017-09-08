BMGK, Arakan'ı görüşmek için bu ay yeniden toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Tekeda Alemu, BMGK'nın Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere ay içinde yeniden toplanacağını belirtti.

Alemu, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen BMGK ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi 11. Yıllık Ortak İstişari Toplantısı'nın ardından Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Mamosadinyana Molefe ile yaptığı ortak basın açıklamasında toplantıda Somali, Güney Sudan ve Çad Gölü Havzası ülkelerinde yaşanan güvenlik problemlerinin ve çatışma sonrası barışın inşası konularının ele alındığını belirtti.

Güney Sudanlı taraflar arasında 2015'te imzalanan barış anlaşmasının çatışmaların başlamasıyla sekteye uğradığını hatırlatan Alemu, "Bu anlaşmanın korunması, uygulanması ve canlandırılması gerekiyor." dedi.

Anlaşmada inisiyatif alan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) daha fazla destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Alemu, "Güney Sudan'a komşu ülkelerden oluştuğu için IGAD, soruna olduğu kadar çözüme de yakın." diye konuştu.

Somali'de görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) yeterli desteğin verilmediğine işaret eden Alemu, AMISOM'a gerekli fonların sağlanması konusunda da ciddi sorunlar olduğunu kaydetti.

BMGK ARAKAN'I GÖRÜŞECEK

Alemu, basın açıklamasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BMGK, Arakan'da yaşananları görüşmek için eylül ayı içinde yeniden bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Amlemu, geçen ay sonunda Arakan ile ilgili verilen önerilerin kabul edilmediğini anımsatarak meselenin tekrar ele alınacağını söyledi.

BMGK, geçen ay sonunda, İngiltere'nin talebiyle kapalı oturumda Arakan'ı görüşmüştü. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BMGK toplantısından herhangi bir resmi belge çıkmadığını ve sadece son durumu değerlendirdiklerini ifade ederek, toplantının Myanmar'a bir mesaj niteliği taşıdığını belirtmişti.

Bu arada BM, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını duyurdu.