BMGK, Libya'da insan kaçakçılığı yapan 6 kişiye yaptırım uygulanmasına karar verdi

BMGK'nin Libya yaptırım komitesi, göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 6 kişinin mal varlıklarının dondurulması ve bu isimlere seyahat yasağı getirilmesi kararı aldı.



Yaptırım uygulanacak kişilerin Mus'ab Abu-Qarin, Ermias Ghermay, Fitiwi Abdelrazak, Ahmad Oumar Al-Dabbashi, Mohammed Kachlaf ve Abd Al Rahman Al-Milad olduğu belirtildi.



ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın söz konusu bu 6 kişiye yaptırım uygulanması talebi, Rusya'nın bu isimler ''kara listeye'' alınmadan önce daha fazla bilgi istemesi üzerine beklemeye alınmıştı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK'nin yaptırım kararının ardından yazılı bir açıklama yaparak, Libya'da barış, istikrar ve güvenliği tehdit eden ve insan kaçakçılığına karışan 6 kişiye cezasız kalmamaları için yaptırım uygulanması kararı aldıklarını ifade etti.



Haley, BMGK'nin geçen yıl Libya'da Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığına ilişkin görüntülerin ardından harekete geçtiğini belirterek, alınan yaptırım kararıyla uluslararası toplumun insan tacirlerine hesap sorulması konusunda güçlü bir mesaj gönderdiğini kaydetti.



Libya'daki siyasi tıkanıklık



Arap Baharı'nın sıçradığı Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimle, ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi rejiminin yıkılmasının ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Rakip gruplar arasında süren çatışmalar nedeniyle kaosa sürüklenen Libya, Avrupa'ya ulaşmayı umut eden Afrikalı göçmenler ve insan tacirleri için de önemli bir merkeze dönüştü.