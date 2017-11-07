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BMGK, Yemen'deki insani durumu görüşmek üzere toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'de hava ve deniz limanlarının Suudi Arabistan tarafından kapatılması, BM'nin yardım uçuşları dahil insani yardım operasyonlarının bloke edilmesinin ardından ülkedeki insani durumu görüşecek.

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Yemen'de hava ve deniz limanlarının Suudi Arabistan tarafından kapatılması ve Birleşmiş Milletler'in yardım uçuşları dahil insani yardım operasyonlarının bloke edilmesinin ardından BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), ülkedeki insani durumu görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

BMGK, İsveç'in talebi üzerine Yemen'deki insani durumu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifingde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen'deki Husilere, gerginliğin daha fazla tırmandırılmaması, tüm limanlardan insani yardımların güvenli, hızlı ve engelsiz şekilde girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Dujarric, Yemen'e gıda ve yakıt girişinin engellenmesinin ülkede kıtlık tehdidiyle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Yemen'e insani yardım uçuşlarının dünden beri durdurulduğunu, milyonlarca kişinin Hudeyde Limanı'ndan gelecek yardımlarla yaşadığını açıklamıştı.

 

Yemen'de dünyadaki en büyük krizlerden birinin yaşandığı ve 7 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu belirten Laerke, milyonlarca kişinin insani yardımlarla hayata tutunduğunu ifade etmişti. 

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