BMGK'da Kuzey Kore tasarısı oylanacak
Nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısı bugün BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacak.
- AA
Nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısı bugün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.
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