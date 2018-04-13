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BMGK'da Suriye gerilimi... Karşılıklı suçlamalar tansiyonu yükseltti

Rusya'nın çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başladı. BM Genel Sekreteri 'Soğuk Savaş geri geldi. Ortadoğu savaş içinde' dedi. ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley ise 'Suriye hükümetinin en az 50 kez kimyasal silah kullandığını' söyledi. Rusya Temsilcisi ise 'ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esed'ı devirmek' dedi.

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Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Guterres, ''Orta Doğu'daki  kaosun uluslararası barış ve ve güvenliği tehdit ettiği'' uyarısında  bulundu. Bölgenin ''gerçek bir kördüğümle'' karşı karşıya olduğuna dikkati  çeken Guterres, ''Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte  olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık  mevcut değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

TOPYEKÜN ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEBİLİR

Suriye'deki savaşın bugün uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden  ''en ciddi kriz olduğunu ifade eden Guterres, ''Suriyeliler vahşet, kuşatma,  açlık, sivillere  gelişigüzel saldırılar, kimyasal silahlar, zorla yerinden  edilme, cinsel şiddet, işkence, gözaltı gibi dehşeti tekrar tekrar yaşadı.'' diye  konuştu.

Suriye'de birçok silahlı muhalif grup, çok sayıda ulusal ve  uluslararası milis, dünyanın her yerinden gelen yabancı savaşçılar, çeşitli terör  örgütleri ve birçok ülkenin ordusuyla vekalet savaşlarına şahit olunduğunu  söyleyen Guterres, ''Artan gerilimler ve hesap verebilirlik mekanizmasının  oluşturulması konusunda uzlaşamama topyekün askeri gerilime neden olacak.''  uyarısında bulundu.

RUSYA SAVUNMA BAKANI: ARKASINDA İNGİLTERE VAR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını söyledi. Konaşenkov, kimyasal saldırı provokasyonun arkasında İngiltere olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını vurguladı.

RUSYA BM TEMSİLCİSİ: AMAÇ SURİYE HÜKÜMETİNİ DEVİRMEK

Rusya BM temsilcisi Nebenzia; Gerilimi azaltmaya çalışıyoruz. Amerika, Fransa, İngiltere ve Suriye hükümetini devirmeyi ve Rusya'yı çevrelemeyi amaçlıyor.

ABD BM TEMSİLCİSİ: ESED EN AZ 50 KEZ KİMYASAL KULLANDI

ABD BM temsilcisi Nikki Haley: Esed en az 50 kez kimyasal silah kullandı. Rusya sözlerini tutsaydı Suriye'de kimyasal silah olmazdı.

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