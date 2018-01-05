BMGK'daki İran oylaması öncesi Rusya'dan kritik karar!

Dünya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin talebiyle bugün görüşülecek İran'daki protestolara kilitlendi.

Tahran yönetiminin müttefiki Rusya, dakikalar önce yaptığı açıklamayla tasarıyı reddedeceğinin sinyalini verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, BMGK'daki toplantının doğrudan İran'ın egemenliğine müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Washington yönetimi, BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.

Birinci haftasını dolduran gösterilere ev sahipliği yapan İran'da bugün rejim yanlıları bir kez daha sokağa çıktı. Cuma namazı sonrası gövde gösterisi yapan rejim taraftarları, ABD bayraklarını yaktı.