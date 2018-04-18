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BMGK'nin Irak ziyareti ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bu ay sonunda Irak'a yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

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Irak'ın BM Daimi Temsilciliğinden BMGK'ye gönderilen mektupta, Irak'ta mayıs ayındaki genel seçimler öncesi birçok yetkilinin yoğun olacağı ve BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri ile görüşemeyeceği gerekçesiyle ziyaretin ertelenmesini istendi.

BMGK, bu ay sonunda Irak'a yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

Ziyaretin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği aktarıldı ancak ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan BMGK, 20 Nisan'da İsveç'e üç günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Konseyin İsveç'e yapacağı ziyarete BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Carl Skau, BMGK'nin ülkesine yapacağı ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretin özellikle Suriye konusunda bölünmüş konseyin ''diplomasinin gücü ile tekrar birleşmesine'' katkı sağlamasını ümit ettiklerini söyledi.

BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri, 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde ise Bangladeş ve Myanmar'a gidecek.

 

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