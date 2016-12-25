BMGK'nın İsrail kararına ilişkin Abbas'tan açıklama: Filistin için iyi bir fırsattır

Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Beytullahim Belediyesi’nin Hazreti İsa’nın doğumu anısına düzenlediği Noel etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Dün de uluslararası camianın Yahudi yerleşim birimlerinin gayrimeşru olduğunu kabul eden kararı dolayısıyla kazandığımız manevi zaferi kutladık.” ifadelerini kullandı.

BMGK’nın söz konusu kararının Filistin sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini vurgulayan Abbas, “Bu karar barış görüşmelerinin başlaması, iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde inşa edilecek bir Filistin için iyi bir fırsattır.” şeklinde konuştu.

Abbas, konuşmasında İsrail’i kastederek, “Diğerleri bu karardan neden rahatsızlık duyuyorlar anlamıyorum. Yahudi yerleşim birimleri illegaldir.” dedi.

Noel kutlamalarının Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığına vesile olması temennisinde bulunan Abbas, “Hamas ve Fetih Hareketleri arasında da uzlaşma sağlanmasını ümit ediyoruz. Böylece Gazze’de de Filistin Yönetimi’ne yeniden dönülmüş olsun. Çünkü Gazzesiz Filistin, Filistinsiz Gazze olmaz.” ifadelerini kullandı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.