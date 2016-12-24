BMGK'nýn kararý Ýsrail'i zora sokabilir

BMGK'nýn Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden kararýnýn muhtemel sonuçlarýnýn deðerlendirildiði Haaretz gazetesinde yer alan bir haberde, kararýn baðlayýcý etkisinin olmamasý ve somut bir yaptýrým öngörmemesine raðmen orta ve uzun vadede ciddi etkileri olacaðý deðerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Filistin topraklarýnda inþa edilen Yahudi yerleþimlerine karþý Filistin yönetimi tarafýndan Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nde (UCM), açýlan davalara ve UCM'de görülen davalarda BMGK kararlarýnýn referans alýnmasýna iþaret edilerek, söz konusu davalarýn, karar nedeniyle Ýsrail aleyhine sonuçlanabileceði ihtimali üzerinde duruldu.

- Ülkeleri yaptýrým uygulamaya sevk edebilir

Haaretz'in haberinde, kararýn Ýsrail'i endiþelendiren muhtemel sonuçlarýndan birinin de, "ülkeler ve uluslararasý örgütlerin illegal Yahudi yerleþim birimleri ve Ýsrail ile olan iliþkilerini birbirinden ayýrarak, Filistin topraklarýndaki bu yerleþim birimlerine karþý yaptýrým uygulama yoluna gitmeleri" olabileceði kaydedildi.

Avrupa Birliði (AB) tarafýndan, iþgal altýndaki Filistin topraklarýnda yer alan Yahudi yerleþim birimlerinde üretilen mallarla Ýsrail'de üretilen mallarý birbirinden ayýrarak, tüketiciye ürünlerin nerede üretildiðini göstermeye yönelik bir etiketleme çalýþmasý uygulanýyor. AB'nin uygulamasý, tüketiciye illegal yerleþim birimlerinde üretilen mallarý tanýyarak boykot etme imkaný sunuyor.

Uluslararasý toplumda karþýlýðý bulunmamasýna raðmen Kudüs kentini baþkent olarak kabul eden Ýsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nýn da içinde yer aldýðý Doðu Kudüs'teki Yahudi yerleþim birimlerinin uluslararasý toplum tarafýndan tecrit edilmesinden endiþe duyuyor.

Beyaz Saray'a çýktýktan sonra Ýsrail yanlýsý politikalar izlemesi öngörülen Donald Trump'ýn, karara yönelik eleþtirilerine de deðinilen haberde, Trump'ýn Beyaz Saraya çýkacaðý 20 Ocak'tan sonra dahi BMGK'nýn mevcut kararýn aksine bir karar almasýnýn mümkün görünmediði tespitinde bulunuldu.

BMGK'da yapýlan oylamada, daha önce Ýsrail'e karþý kararlarý veto eden ABD'nin veto yetkisini kullanmamasý sayesinde geçen kararýn ardýndan Trump, kendisinin göreve baþlayacaðý 20 Ocak'tan sonra "BM'de iþlerin farklý olacaðýný" belirterek, bir kez daha Ýsrail yanlýsý politikalar izleyeceðinin sinyalini vermiþti.

-Karar Ýsrail'in imajýný olumsuz etkileyerek boykotu artýrabilirBMGK kararýný AA muhabirine deðerlendiren Tel Aviv Üniversitesi "Arabuluculuk ve Çatýþmalarýn Çözümlenmesi Programý" Baþkaný Ephraim Yaar, Ýsrail halký ve hükümetinin karara öfkelendiðini ancak iþgal altýndaki topraklara yönelik politikalarýný deðiþtirmedikçe uluslararasý toplumdan gelecek böyle kararlarla yüzleþmeye devam etmek durumunda kalacaklarýný söyledi.Ýsrail'in ekonomik olarak olmasa da siyasi olarak ABD ve Batý'nýn desteðine baðýmlý olduðunu belirten Yaar, Tel Aviv yönetiminin þimdiye kadar Filistinlilere taviz vermeyen bir politika izlediðini ancak Netanyahu'nun "BMGK kararýný tanýmýyoruz" açýklamasýna raðmen bu politikanýn uzun vadede geçerli olmayabileceðini vurguladý. Kararýn kýsa vadede görünür bir etkisinin olacaðýný düþünmediðini de belirten Yaar, orta ve uzun vadede Ýsrail'in dünyadaki imajýnýn çok olumsuz etkileneceðine ve Ýsrail'e yönelik boykot çabalarýnýn artabileceðine dikkati çekti. BMGK tarafýndan alýnan kararýn sadece "sembolik" olmadýðýnýn altýný çizen Yaar, þunlarý söyledi:

"BMGK kararý Ýsrail hükümetine ve dünyaya iþgal karþýtý güçlü bir siyasi mesaj veriyor. Bu karar genelde iþgale karþý, özelde de Yahudi yerleþim birimlerine karþý alýnmýþ bir karardýr. ABD baþkanlýðýna seçilen Donald Trump'ýn izleyeceði politikalar da bu baðlamda önemli ancak bunlarýn ne olacaðýný tahmin etmek kolay deðil. Çünkü Trump öngörülebilir birisi deðil."

Yaar, BMGK kararýnýn ardýndan bazý ülkelerin iþgal altýndaki Yahudi yerleþim birimlerine karþý boykot uygulamasýna gidebileceðini de sözlerine ekledi.

- BMGK kararý doðru ama iþgali sonlandýrmaya yetmez

Ýsrailli insan haklarý kuruluþu B'Tselem'in sözcüsü Amit Gilutz ise BMGK'nýn aldýðý kararýn daha çok "sembolik" bir karar olduðunu ancak yaptýrýmlar da dahil daha ileri adýmlarý tetikleyebilme ihtimalinden dolayý önemli bulunduðunu söyledi.

BMGK kararýnýn Ýsrail iþgaline karþý büyük bir aðýrlýk oluþturduðunu vurgulayan ve uluslararasý topluma benzer kararlar alma çaðrýsý yapan Gilutz, "Bu karar Ýsrail iþgalini sonlandýrmayacak, tek baþýna bunu yapacak gücü yok ama biz bunun gibi baþka kararlarýn da uluslararasý toplum tarafýndan alýnmasýný ümit ediyoruz." diye konuþtu.

BMGK kararýnýn ardýndan Ýsrail’in iþgal altýnda tuttuðu Filistin topraklarýnda uyguladýðý politikalarýný deðiþtireðini düþünmediðini belirten Gilutz, "Btselem olarak uluslararasý toplumun daha fazla adým atarak Ýsrail’e politikalarýný deðiþtirme yönünde baský yapmalarýný istiyoruz." ifadesini kullandý.