BM'nin eski Kanada Büyükelçisi Rock: Suu Kyi’e verilen Kanada vatandaşlığı geri alınmalı

2004-2006 yılları arasında Kanada'nın BM Büyükelçisi olarak görev yapan Allan Rock, Myanmar'da yaşanan vahşete ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski Büyükelçi Rock, “Biz Kanada olarak Myanmar’da yapılan soykırımdan haberdarız. Kanada hükümeti tarafından Myanmar’da yapılan çatışma ve soykırımın durdurulması için Aung San Suu Kyi’e mesaj gönderildi. Bunlar yapılmasına rağmen Myanmar’da katliam hala devam ediyor. Bu nedenle yaklaşık 250 bin Rohingya Müslümanı Bangladeş'e sığındı. Myanmar Ordusu tarafından operasyon adı altında yapılan bu katliam tamamen insan haklarına karşı. Dünya, zamanında barış ve insan hakları için emek veren Aung San Suu Kyi'nin yaptıklarının şokunu yaşıyor. Aung San Suu Kyi, Nobel ödülü kazandığı dönemde kendisine destek olmuştum. Çünkü kendisi insanlık ve demokrasiye katkı sağlamıştı. Ancak şimdiki Aung San Suu Kyi, eski ideoloji ve düşüncelerden çok uzakta duruyor. Suu Kyi, Myanmar Ordusu kendisini darbeyle indirecek diye mi korkuyor yoksa başka bir şey mi var bilemiyorum. Müslümanlar Myanmar’da her zaman ikinci sınıf insan olarak yer alıyor. Hatta Myanmar’da Müslümanlar hiçbir zaman resmi olarak tanınmadı. Müslümanlara yönelik bu saldırılar kabul edilecek bir şey değil. Bunun kalıcı bir çözüme ulaştırılması gerekiyor” dedi.

Aung San Suu Kyi’ye verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması gerektiğini kaydeden Rock, “Bir ülkede böyle katliam sürerken devlet başkanı olarak bir ses çıkartmayan Aung San Suu Kyi’ye Nobel Barış Ödülü artık hiç yakışmıyor. Verilen ödül geri alınmalı” şeklinde konuştu.

Kanada tarafından Aung San Suu Kyi’e özel şeref olarak verilen vatandaşlığın da geri alınması gerektiğini söyleyen Rock, "İnsan hakları için konuşan Aung San Suu Kyi’e Kanada tarafından özel şeref olarak vatandaşlık verilmişti. Ancak şimdi kendisinin insanlığa karşı her türlü işleri sürüyor. O yüzden artık onun Kanada vatandaşlığı taşımasında hiçbir hakkı göremiyorum. Aung San Suu Kyi’ye verilen bu Kanada vatandaşlığı da geri alınmalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aung San Suu Kyi’e verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için internet üzerinden başlatılan kampanyaları her gün binlerce kişi imzalıyor.