BM'nin Kuzey Kore'ye yönelik ambargo kararını delen Çin petrol gemileri uydudan görüntülendi

Güney Kore hükümetinin kaynaklarına göre, ABD keşif uyduları Çinli ve Kuzey Koreli gemilerin yasadışı bir biçimde petrol ticareti yaparken görüntülendi.

Uydu görüntülerinde gemilerin isimleri dahi görülürken, BM Güvenlik Konseyi kararıyşa Kuzey Kore'ye rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatının yasaklanması kararının delindiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Kasım'da çekilen Çin'e ait Ryesonggang 1 adlı bir geminin uydu görüntülerini ortaya çıkarmış ve Kuzey Kore'li 20 nakliye firmasını yaptırım listesine almıştı.

Bakanlık, iki geminin yaptırımları delmek için yasadışı olarak petrolü gemiden gemiye aktardıklarını ifade etmişti.