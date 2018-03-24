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BM'nin Venezuela'ya seçim yardımı yapmayacağı açıklandı

Birleşmiş Milletlerin (BM), Venezuela'da mayıs ayında yapılacak devlet başkanı seçimine destek vermeyeceği bildirildi.

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Adının açıklanmasını istemeyen BM yetkilisi, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "BM, Venezuela'ya herhangi bir seçim yardımında bulunmayacak." ifadesini kullandı.

Yetkili, BM'nin bu kararının nedeni konusunda ise açıklama yapmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bağımsız aday Henri Falcon'un temsilcileri bu ay BM'yi ziyaret ederek 20 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçim için ülkeye uzmanların gönderilmesini talep etmişti.

Muhalefet bloğu Demokratik Birlik, hile karıştırılacağı endişesini taşıdığı seçimi boykot edeceğini açıklamış ve BM'ye Venezuela yönetiminin yardım talebini geri çevirmesi çağrısında bulunmuştu.

Venezuela'da geçen yıl Maduro yönetimine karşı düzenlenen gösterilerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaç ve temel gıda ürünlerini temin edemiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede hükümet, 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamazken, Venezuela muhalefeti ülkede 2017'de enflasyonun yüzde 2 bin 600 olduğunu savunuyor.

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