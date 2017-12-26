BM’ye Kudüs faturası

Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepki olarak tüm dünyanın birleşerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kışkırtıcı adımı ‘geçersiz’ kabul etmesi, Washington’ı çileden çıkardı. Oylama öncesinde üye ülkelerin temsilcilerini mali yardımları kesmekle tehdit eden Trump yönetimi, aldığı diplomatik yenilgi sonrası BM için ayırdığı fondan 285 milyon dolar kesintiye gideceğini açıkladı.

‘ETKİSİZ KURUM’

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD’nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Haley, kesintiyi ‘doğru yönde atılmış büyük bir adım’ olarak nitelendirdi ve “BM’nin etkisizliği ve aşırı harcamaları bilinen bir durum. Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Bütçeden kesinti kararı alan ABD, BM yardımlarından halen en fazla katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor. BM’nin 5,4 milyar dolarlık bütçesinin 3,3 milyar dolarını ABD karşılarken, Washington yönetimi ayrıca kuruluşun altında yürütülen ‘barışı koruma çabaları’ için de ayrı bir katkı yapıyor.

10 ÜLKE TANIYACAK

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely ABD’den sonra Guatemala’nın da Kudüs’ü başkent olarak tanımasının ardından ‘en az 10 ülkeye daha baskı yaptıklarını’ kabul etti. Ülkesindeki bir radyo programına katılan Hotovely, “Bazıları Avrupa’da olmak üzere en az 10 ülke ile temas halindeyiz. Şu ana kadar daha sadece başlangıcını gördük” dedi. Hotovely bu 10 ülkenin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermezken, radyo özel haberinde Filipinler, Romanya ve Honduras’ın da Kudüs’ü tanıyabileceğini ifade etti.

İşgalcilerden okula baskın

Filistin’de işgal güçlerinin zulmü çocuklara yoğunlaştı. Üçüncü intifadanın sembolleri olan 16 yaşındaki Ahed Temimi ve Fevzi el-Cuneydi’yi askeri cezaevine kapatan İsrail polisi, dün de Filistin’in Batı Şeria kentinde bir okula baskın düzenledi. Öğrenciler İsrail polisinin attığı göz yaşartıcı bombalar sebebiyle solunum rahatsızlığı yaşarken, İzzettin Kassam okulunun müdürü bölgede herhangi çatışma yaşanmadığı halde işgal güçlerinin haber vermeden okula baskın düzenleyip öğrencileri provoke ettiğini söyledi.