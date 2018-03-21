BND'nin eski başkanı Hanning: Türkiye'nin tavrını etkileyebilecek pozisyonda değiliz

Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) eski başkanı August Hanning, Türkiye'nin Suriye'deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü operasyonlarla ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Batı'nın Suriye konusunda somut bir konsepte sahip olmadığını söyleyen Hanning, “Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını eleştirmekle beraber, Türkiye’nin tavrını etkileyebilecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz” dedi.

Osmanlı geleneklerine daha güçlü atıf ile İslam ülkeleri arasında daha güçlü bir rol üstlenme gayretinin Türkiye ile Batı'nın arasını açtığını belirten Hanning, ''NATO üyesi devletler olarak bizlerin, Türkiye ile ilişkilerimizi muhafaza etmek için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.