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Bolivya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin Paraguay sınırı yakınındaki Carandayti bölgesinde meydana gelen depremin 557,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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