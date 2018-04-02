Bolivya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin Paraguay sınırı yakınındaki Carandayti bölgesinde meydana gelen depremin 557,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.