Bolivya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

<p> ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin Paraguay sınırı yakınındaki Carandayti bölgesinde meydana gelen depremin 557,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.</p> <p> Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.</p>
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