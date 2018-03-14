Bolivya’da cezaevinde isyan: 6 ölü

Bolivya'nın Santa Cruz kentindeki Palmasola Cezaevi'nde sabah saatlerinde 2 bin polis baskın yaptı. Polisin silah, alkollü içecekler, kokain ve esrar ele geçirdiği baskında mahkumlar, isyan çıkardı. Polis tarafından yapılan açıklamada isyan sırasında, 6 mahkumun öldürüldüğü ve 20 mahkumun da yaralandığı belirtildi.

Palmosola Cezaevi’nde 2013 yılında mahkumlar arasında çıkan çatışmada 34 kişi hayatını kaybetmişti.