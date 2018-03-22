Bombaların gölgesinde tahliye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bir aylık ateşkes kararına rağmen saldırılara ara vermeyen Esad rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta’nın insansızlaştırma projesine hız verdi. Bölgede düzenlediği kara harekatını Haresta ilçe sınırlarına ulaştıran ve Guta’yı üçe bölen rejim milisleri ile silahlı muhalifler arasındaki anlaşmanın ardından bölgenin tahliyesine başlandı. Binlerce muhalif savaşçı ve sivilin Haresta’dan ayrıldığı belirtilirken, Esad’a bağlı birliklerin bölgenin kuzeyindeki Duma ilçesine düzenlediği hava saldırısında da 19 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İDLİB’E GİDİYORLAR

Muhaliflere yakın medya kaynaklarının aktardığına göre, Rusya’nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta’nın Haresta ilçesindeki askeri muhalifler ve sivilleri taşıyan ilk konvoydan 5 otobüs ülkenin kuzeyindeki İdlib ve çevresindeki bölgelere doğru hareket etti. İlk konvoyda toplam 40 otobüsün yer aldığı kaydedilirken, tahliye ile birlikte ilçeden çıkan sivil sayısının bin 500 civarında olduğu ifade edildi. Haresta İlçesi Yerel Meclis Başkanı Husam Beyruti ilçeden ayrılanların İdlib’deki geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği bilgisini verdi ve “24 saat içerisinde 8 bin kişinin tahliye edilmesini bekliyoruz” dedi.

SIRADAKİ HEDEF DUMA

Anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklama yapan Beyruti, “Mutabakat gereği bölgede sağlık durumları kötü olanlar, istekleri üzerine ya İdlib’e ya da Şam’daki hastanelere kaldırılacak. Bölgede kalan sivillere dokunulmayacak. Bölgedeki evlerine dönmek isteyen sivillere de rejim güçleri izin verecek” diye konuştu. Tahliyenin tamamlanmasıyla Haresta ilçesinin rejim güçlerinin kontrolüne girmesi ve üçe bölünmüş durumda olan Doğu Guta’nın güney ve kuzey parçaları arasındaki bağın kopması öngörülüyor. Öte yandan, Haresta tahliye edilirken kuzeydeki Duma beldesini bombalayan rejim jetleri 19 sivili katletti. Böylece Şubat ayının sonundan bu yana Guta’da hayatını kaybeden sivil sayısı bin 563’e yükseldi.

Guta’da ilk esir takası