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Bulgaristan, Türkiye'yi genişleme programına dahil etmedi

AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan Bulgaristan, genişleme programına Türkiye'yi dahil etmedi. Bulgaristan'da Başbakan Borisov, Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını ifade ederek 'Türkiye'ye karşı iki yüzlülüğü bırakalım' demişti.

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AB'ye üye olduğu 2007'den bu yana ilk kez dönem başkanlığı görevini üstlenecek olan Bulgaristan görevi 1 Ocak'ta Estonya'dan devralacak. 
 
Önceki dönem başkanları Estonya ve Malta'da olduğu gibi Bulgaristan da açıkladığı 6 aylık programda Türkiye'ye AB'nin genişlemesinde yer vermedi. 
 
Genişlemenin merkezinde yer alacak Batı Balkanlar için Mayıs 2018'de başkent Sofya'da özel bir zirve düzenlenecek. 
 
Şubat 2018'de de AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in Sırbistan ve Karadağ'ın AB'ye katılımına yönelik bir strateji belgesi açıklayacak. 
 
Bulgaristan sığınmacı krizi ve terörle mücadele başlıklarında ise Türkiye ile işbirliğini sürdürmeyi planlıyor. 
 
BORISOV: İKİ YÜZLÜLÜĞÜ BIRAKALIM 
 
NTV'nin haberine göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov geçen hafta katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin AB üyeliğine farklı bir yaklaşım getirmiş ve "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda iki yüzlülüğü bırakalım, özel bir anlaşma yapalım" ifadesini kullanmıştı.
 

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HİÇ KİMSE27.12.2017 12:29
BU POLEMİK KABAK TADI VERDİ BİZ ONLARA DEĞİL ONLAR BİZE MUHTAÇ 3 AY SINIR KAPILARINI KAPATIN DENİZ HAVA ULAŞIMINI ENGELLEYİN BAKALIM AVRUPA DOĞUYA OLAN SEFERLERİNİ NASIL YAPACAK
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