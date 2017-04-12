Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Borussia Dortmund saldırısında 1 şüpheli gözaltında

Borussia Dortmund’un takım otobüsü yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Almanya’da Şampiyonlar Ligi kapsamında Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında üç patlama meydana gelmişti. Saldırının ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Federal savcı Frauke Koehler, soruşturma kapsamında iki şüpheli üzerine odaklandıklarını bildirerek, zanlılara ait dairelerde arama yapıldığını sözlerine ekledi. Koehler, 2 zanlıdan birinin gözaltına alındığını aktararak, olay yerinde aynı metnin yazılı olduğu üç mektup bulunduğunu söyledi.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bugün yaptığı açıklamasında, saldırının “korkunç” olduğunu belirterek, saldırının ardından bir araya gelen her iki takım taraftarlarına teşekkürlerini sundu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA