Bosna Hersek'in Novi Travnik şehrinde Türkçe sınıfı açıldı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün 2011-2012 eğitim öğretim yılından bu yana sürdürdüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Novi Travnik şehrindeki Edhem Mulabdic İlköğretim Okulunda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya'nın Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Türkçe sınıfı açıldı.

Edhem Mulabdic İlköğretim Okulunda açılış vesilesiyle düzenlenen programa katılan Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, Bosna Hersek genelinde 150'den fazla okulda yaklaşık 8 bin 500 öğrencinin Türkçe öğrendiğini aktardı.

Yaman, Selçuklu Belediyesinin sınıfın hazılanmasına maddi destekte bulunduğunu belirtti.

Yalçınkaya da Türkçeyi ve Türk kültürünü Bosna Herseklilerle buluşturan Yunus Emre Enstitüsünün "Tercihim Türkçe" projesine dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Novi Travnik Belediye Başkanı Refik Lendo ise Türkçe öğrenen öğrencilerin, iki ülke arasındaki bağları güçlendireceğine işaret etti.

Okul Müdürü Nedzada Tolja, 400 öğrencisi bulunan Edhem Mulabdic İlköğretim Okulunda, yaklaşık 200 öğrencinin Türkçe öğrendiğini ifade etti.

Öğrencilere modern ortamda dil öğrenme fırsatı sunan TDBB, Selçuklu Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini ileten Tolja, okulun,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarıldığını hatırlattı.

Programda, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.