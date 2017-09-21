Bosna Hersek'te cami imamının aracını kundakladılar
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kiseljak'a bağlı bir köyde, kimliği belirsiz kişiler cami imamının aracını ateşe verdi.
- AA
Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Kiseljak'taki Duhri köyü imamı Mustafa Pasic'in aracının, kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı bildirildi.
Pasic'e ait aracın, ailesiyle yaşadığı dairenin altındaki garajda kundaklandığı kaydedilen açıklamada, "Araba, çocukların uyuduğu odanın altında yakıldı. Hızlı müdahale sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hicri yılbaşı akşamı gerçekleşen böyle bir olaydan derin endişe duyulduğu belirtilerek, sorumluların en kısa zamanda tespit edilmesi ve adaletin yerini bulması istendi.
Öte yandan, Hırvat nüfusun yoğun yaşadığı Kiseljak'ta yaklaşık bir ay önce de başörtülü bir kadın alkollü olduğu belirlenen bir kişinin saldırısına uğramıştı.
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