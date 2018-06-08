Boşnak lider Bakir İzetbegovic: Erdoğan, İslam bayrağını gururla taşıyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'i unutmadığını belirterek, "Biz de tüm diğer dünya Müslümanları gibi onunla gurur duyuyoruz. O, İslam bayrağını gururla taşıyor." dedi.



İstanbul Bayrampaşa Belediyesi tarafından, "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bereket Konvoyu, Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde, yaklaşık 6 bin kişilik iftar verdi.



Rudar Stadı'ndaki iftar programına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic'in yanı sıra Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Devlet Başkanlığı Konsey Üyeliği adayı Sefik Dzaferovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Bosnalılar katıldı.



İftar sonrası katılımcılara hitap eden İzetbegovic, Boşnakların, Türklerle tarihi, duygusal ve kardeşlik bağları bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'de milyonlarca Boşnak'ın yaşadığını ve bunun, iki ülke arasındaki dostluğun çok uzun yıllar süreceğinin garantisi olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in emanetine sahip çıktığının altını çizen Bakir İzetbegovic, "Erdoğan bu ülkeyi unutmadı, bu ülkeye yardım ediyor. Biz de tüm diğer dünya Müslümanları gibi onunla gurur duyuyoruz. O, İslam bayrağını gururla taşıyor. Tıpkı Aliya İzetbegovic önderliğinde bizim de taşıdığımız gibi." dedi.



İzetbegovic, Erdoğan'ın Filistinlilerle, Myanmar'da katledilen insanlarla ve Suriye'den gelen milyonlarca sığınmacıyla ilgilendiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bunların yanında Türkiye'yi de kalkındırmaya devam ettiğini söyledi.



Saraybosna Büyükelçisi Koç da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik ve dostluğun çok samimi bir biçimde yaşandığını belirterek, Türkiye'nin sadece Bosna Hersek'in refahı, iyiliği, birliği ve beraberliği için çalıştığını ve buna birinci derecede önem veren bir ülke olduğunu kaydetti.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ise Bosna Hersek ile Türkiye arasında güçlü tarihi bağlar bulunduğunu ifade ederek, "Bereket Konvoyumuzla beraber Bosna Hersek'in bütün şehirlerinde, her ramazan iftar programını, Müslüman Boşnak kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşarak gerçekleştirdik." dedi.



Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan iftar programı kapsamında, konuklara Osmanlı şerbeti ve tatlıları ikram edildi.



Bereket Konvoyu, yarın da Novi Travnik şehrinde iftar verecek.