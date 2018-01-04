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Brandenburg Başbakanı Woidke: ABD askerini selamlamayacağım

Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'nin ABD’den gelen askerleri 'açıkça Amerikan karşıtı bir tutumla' karşıladığı, Woidke’nin askerleri selamlamayı reddettiği bildirildi.

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Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'nin ABD’den gelen askerleri ‘açıkça Amerikan karşıtı bir tutumla’ karşıladığı, Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke’nin Amerikan birliklerini selamlamayı reddettiği bildirildi.

Doğu Almanya'da yayınlanan Potsdamer Neuste Nachrichten gazetesinin aktardığına göre Woidke, ABD'li askerlerin Brandenburg'a geldiklerinde Abrams M1 tankının üzerine çıkmayacağını, ayrıca ABD'li askerleri selamlamayacağını belirtti.

'ABD TANKLARI ALMANYA'YA YARAR SAĞLAMAZ'

"Sokağa çıkıp, onlara el sallamayacağım" diye konuşan Woidke, ayrıca ‘oradan oraya mekik dokuyan tankların' Almanya'ya ileriye dönük bir yarar sağlamayacaklarından emin olduğunu vurguladı.

Kaynak: sputnik

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