Breivik'ten temyiz duruşmasında Nazi selamı

Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, hapishane koşullarının insani haklarını ihlal ettiğine yönelik verilen kararın temyiz duruşmasına girerken Nazi selamı verdi.

Yüksek güvenlikli hapishanede kurulan mahkeme salonuna Nazi selamıyla giren Breivik'e Mahkeme Başkanı Yargıç Oystein Hermansen tepki gösterdi.

Yaptığı hareketin mahkemeyi aşağıladığı söyleyen Hermansen, Breivik'i, hareketi bir daha tekrarlamaması konusunda uyardı.

Mahkemede Norveç hükümetini temsil eden Avukat Fredrik Sejersted, Breivik'in hapishane koşullarının insani haklarını ihlal ettiği iddiasını reddederken, hükümlünün Norveç'in en pahalı mahkumu olduğunu ifade etti.

Sejersted, "Koşulları birçok bakımdan Norveç'teki diğer tüm hükümlülerden daha iyi. Bu durum ona diğer tutuklularla görüştürülmüyor olmasını telafi edecek bir konfor sağlıyor. Bunun hak ihlali olduğunu öne sürmek makul değil." ifadelerini kullandı.

Breivik 2012 yılında kitlesel katliam ve terörizm suçlarından 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükme konu olan karar Breivik'in toplum için tehlikeli olduğu kabul edildiği sürece cezasının uzatılabileceği şartını içeriyordu.

Breivik, geçtiğimiz yıl müebbet hapis koşullarının insani olmadığı, diğer mahkumlarla görüşmesinin engellediği, gardiyanlar tarafından sık sık elbiseleri çıkarılarak arandığı ve tutukluğunun ilk safhalarında sürekli kelepçeli halde tutulduğu gerekçeleriyle hükümete karşı dava açmıştı.

Davaya bakan Oslo Bölge Mahkemesin nisan ayında verdiği sürpriz karada Breivik'in yüksek güvenlikli Skien Cezaevi'ndeki tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğuna hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca hükümeti adli masraflar karşılığında Breivik'e 331 bin İsveç kronu (yaklaşık 134 bin TL) ödemeye mahkum etmişti.