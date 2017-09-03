Brexit Bakanı Davis'ten AB'ye sert tepki: Paraya karşı zamana oynuyorlar

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Andrew Marr Show'a konuk olan Davis, İngiltere'nin AB'den çıkışına ilişkin müzakerelerin sonuncusunda ilerleme sağlanamadığını hatırlattı.

AB ile devam eden müzakerelerden sonuç çıkmamasına yönelik Davis, "(AB) Bunu bizim üzerimizde parasal açıdan baskı oluşturmak için düzenlediler. Bütün mevzu bu. Paraya karşı zamana oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den çıkış için 50 milyar sterlin ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddalara da değinen Davis, bunların doğru olmadığını söyledi.

Davis, ülkesinin AB'ye böyle bir ödeme yapmasını gerektirecek yasal dayanağın bulunmadığını belirterek, uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği bazı ödemelerin ise yapılabileceğini kaydetti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin müzakerelerin üçüncü turu geçen hafta tamamlanmış ve müzakerelerde ilerleme kaydedilemediği duyurulmuştu.

Brexit sürecinin sonunda AB İngiltere'den, bugüne kadar verdiği ortak bütçeye katkı taahhütlerini yerine getirmesini ve ayrıca Brexit sürecinin doğuracağı personel masraflarını karşılamasını istiyor. Faturanın 60 ila 100 milyar avro olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İngiltere'de, bu faturanın ödenmesine karşı çıkan ve AB ile hiçbir anlaşma yapmadan birlikten ayrılmaktan yana olan çevreler de bulunuyor.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleten İngiltere, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. 19 Haziran'da başlayan Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve 2019 Mart'ta tamamlanması öngörülüyor.