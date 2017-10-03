Juncker: Brexit ile Avrupa tarihinde yeni sayfa açılacak

Strazburg'da Avrupa Parlamentosuna hitap eden Juncker, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Floransa'da yaptığı konuşmasının AB ile ilişkilerin geleceğine ilişkin olumlu tablo çizdiğini hatırlatan Juncker, "Ancak halen gelecek hakkında net konuşmamız mümkün değil." dedi.

Juncker, öncelikle İngiltere ve AB'nin "boşanma" koşulları üzerinde anlaşma sağlaması gerektiğini ancak bu anlaşma sonrasında geleceğe yönelik adımlar atılabileceğini vurguladı.

"Gerekli ilerleme kaydedemedik"

Taraflar arasında yürütülen "Brexit müzakerelerinde gerekli ilerleme kaydedilmediğini" belirten Juncker, vatandaşlık haklarında olumlu gelişmeler olduğunu fakat Avrupa Adalet Divanının rolüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktardı.

Juncker, 27 AB üyesinin, İngiltere'nin verdiği kararın bedelini ödememesi gerektiğini, mevcut ilerlemeyle müzakerelerin ikinci faslına geçilemeyeceğini ifade etti.

"Geleceğimiz Brexit değil, Avrupa"

"Brexit ile Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açılacak" diyen Juncker, çok uzun süre boyunca Avrupa'nın önemli sorunlarıyla yüzleşme sürecini ötelediklerini, artık bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

AB'nin geleceği hakkındaki tartışmaların sürmesi gerektiğini dile getiren Juncker, "Geleceğimiz Brexit değil, Avrupa." dedi.