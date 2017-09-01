Brexit müzakereleri sonuçsuz kaldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 3. turu sona erdi.

Pazartesi günü başlayan 3. tur mü2zakerelerinin tamamlanmasının ardından, AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

Brexit'in 3. tur müzakerelerinin sona erdiğini dile getiren Barnier, "Temel konularda somut ilerleme kaydedemedik." dedi.

Barnier, zamanın hızla ilerlemesinden dolayı daha önce de endişe duyduğunu belirttiğini, her geçen gün İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılacağı güne yaklaşıldığını ifade etti.

Brexit'in AB ortak pazarını sarsmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Barnier, İngiltere'nin ortak pazardan ayrılma kararını kendi verdiğini hatırlattı.

İngiltere'nin bu kararına saygı duyduklarını dile getiren Barnier, "Hem ortak pazarın dışında olup, hem de ortak pazarın kurallarını belirleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"İngiltere daha esnek"

İngiltere Brexit Bakanı Davis ise Barnier'in aksine görüşmelerin verimli geçtiğini, bazı önemli konularda somut ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"İngiltere'nin müzakere pozisyonu AB'ye göre daha esnek ve pragmatik." diyen Davis, İngiltere'nin amacının müzakere kurallarını tek tarafları olarak belirlemek olmadığını ifade etti.

Davis, görüşmelerde öncelikli olarak vatandaşlık hakları, mali anlaşma, İrlanda'ya ilişkin sınır hususu ve genel ayrılma konularını görüştüklerini, özellikle Kuzey İrlanda konusunda verimli sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Müzakerelerin hukuk çerçevesinde ve ileride AB ile İngiltere arasında inşa edilecek ortaklık göz önünde bulundurularak yürütülmesi gerektiğini belirten Davis, mali anlaşma konusunda AB Komisyonu'nun tutumunu ortaya koyduğunu söyledi.

İngiltere'nin AB'ye karşı mali sorumluluğu olduğunu kabul eden Davis, "Mali anlaşmayı dikkatli bir şekilde incelemeye tabi tutmamız gerekiyor. Bu vergi ödeyen vatandaşlarımıza karşı yerine getirmemiz gereken bir görev." diye konuştu.