Brexit sonrası İngiltere'den bir atak daha
Brexit referandumu ile AB üyeliğinden çıkan İngiltere, eski mavi pasaportuna dönme kararı aldı.
AB üyeliği ile birlikte topluluğun klasik bordo pasaportunu kullanmaya başlayan İngilizler 2019 yılından itibaren tekrar eski mavi pasaportaları ile seyahat etmeye başlayacaklar ve güvenlik nedeni ile her 5 yılda bir pasaport süresini uzattırabilecekler.
Konu ile ilgili konuşan Konservatif Parti Parlamenteri Solihull Julian Night “Pasaportta tekrar özümüze dönmenin mutluluğunu yaşayacağız. Mavi pasaport Büyük Britanya'nın özgürlüğünü ve gururunu simgeliyor” açıklaması yaptı.
Birleşik Krallık simgesi olarak bilinen mavi pasaport İngiltere tarafından 1921 ve 1988 yılları arasında kullanılıyordu.
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