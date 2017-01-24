Brexit’te son kararı parlamento verecek

Yüksek mahkeme, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının başlatılmadan önce parlamentodan onay alınması gerektiğine hükmetti. Halkın katılımına açık oturumda kararı açıklayan mahkemenin başkanı David Edmond Neuberger referandumda halkın aldığı tavra saygı duyduklarını ancak AB’ye girerken yapılan meclis oylamasının çıkışta da yapılması gerektiğini söyledi. Kararın ardından hükümet adına konuşan Başsavcı Jeremy Wright iktidarın hayal kırıklığına uğradığını ancak karara uyacağını belirtti.

İSKOÇYA ‘HAYIR’ DİYECEK

Lizbon Antlaşması’nın Birlik’ten kopmayı düzenleyen 50’inci maddesini tek başına yürürlüğü sokmayı planlayan Başbakan Theresa May hükümetinden yapılan ilk açıklamadaysa, halkın AB’den ayrılmayı seçtiğini ve hükümetin 50. Maddeyi planlandığı gibi mart ayının sonunda uygulamaya koyacağını bildirildi.

Öte yandan, muhalefet liderlerinden Yüksek Mahkeme’nin açıklamasını destekleyen demeçler geldi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, referandumun sonucundan dolayı tasarı meclise geldiğinde onaylayacaklarını söylerken, İskoçya Özerk Yönetimi›nin Brexit Bakanı Mike Russell ise İskoç Ulusal Partisi’nin hükümeti hiçbir şekilde desteklemeyeceğini açıkladı.