Brezilya, Venezuelalı göçmenlere sınırını kapatmayacak

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak ülkeye sığınan göçmenlere sınır kapısını kapatmayı düşünmediklerini söyledi.

Temer, bir radyo kanalına verdiği röportajda, çoğu Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı Roraima sınır kapılarının kapatılmasının "düşünülemez" olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen Venezuelalı göçmenlerin çoğu hasta ve aç. Sınırdaki göçmenlerin girişine getirilen sınırlandırma, göçmenlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yapılıyor." dedi.

Ülkelerindeki kriz nedeniyle her gün 700 ila 800 Venezuelalının Brezilya'ya geldiğini ifade eden Temer, yetkililerin, bu rakamı 100 ila 200 olarak sınırlandırmayı görüştüğünü söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin yardım kabul etmesi halinde, daha az Venezuelalının ülkesinden kaçacağı değerlendirmesinde bulunan Temer, "Venezuela'ya, gıda ve ilaç gibi insani yardım önerisinde bulunuyoruz. Hükümet kabul etmiyor. Hükümet orada kabul etmeyince, Venezuelalılar da buraya geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Michel Temer, Venezuelalı göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaleti sınırına iki haftalığına asker konuşlandırılmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Brezilya'da Venezuelalı göçmenlere saldırı

Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soygun yapılması üzerine halk, 19 Ağustos'ta göçmenleri protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Eylemciler, soygundan dört göçmeni sorumlu tutarak bölgedeki göçmenlere saldırmıştı. Saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı, sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine Kamu Güvenliği Bakanlığının, Pacaraima'ya en az 60 asker göndermeyi planladığı belirtilmişti.

Öte yandan Federal Yargıç Helder Barreto'nun, 6 Ağustos'ta, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin karayoluyla Brezilya'ya girişlerinin geçici durdurulmasına karar vermesinden bir gün sonra sınır yeniden açılmıştı.

Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.