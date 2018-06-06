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Brezilya'da 10 yılda en az 500 bin cinayet işlendi

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da 2006 ila 2016 yıllarında en az 500 bin cinayet işlendiği kaydedildi.

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Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve kamu araştırma enstitüsü IPEA tarafından yürütülen çalışmada, ülkede sadece 2016 yılında 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtildi.

Araştırmacılar, 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiğini ifade etti.

Çalışmada, öte yandan Sao Paulo kentinde cinayet oranlarında azalma olduğuna işaret edildi. Kentte 2006'da 8 bin 337 olan cinayet vaka sayısı 2016'da 4 bin 870'e geriledi.

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017'de dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıklamıştı.

Buna göre, Brezilya'da 2017'de en çok cinayetin işlendiği kent olan Natal'da her 100 binde 102 kişinin öldürüldüğü belirlenmişti.

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