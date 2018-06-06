Brezilya’da 3 günde 50 otobüs yakıldı

Minas Gerais Eyalet Valisi Fernando Pimentel, yaptığı açıklamada, son 3 gün içerisinde 26 farklı belediyede meydana gelen şiddet olayları nedeniyle onlarca banka, postane ve karakol binasının zarar gördüğünü, 50 belediye otobüsünün yakıldığını ve 47 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Vali Pimentel, sivil polislerin, hedef olma potansiyeline sahip otobüs hatlarını kontrol ederek şiddeti engellemeye çalıştığını belirtti.

Pimentel, şiddet olaylarının arkasında, eyaletteki hapishane sisteminin sıkılaştırılmasından memnun olmayan suç örgütlerinin olduğunu savundu.

Suç örgütlerinin iletişimini kesmek için geçtiğimiz haftalarda eyaletteki cezaevlerine sinyal kesiciler yerleştirilmişti.

Cezaevi içerisindeki kontrolünü kaybedebileceğini düşünen suç örgütleri, yerel yöneticilerin geri adım atmasını sağlamak için şiddet olaylarını organize ediyor.