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Banka soymak için yarım kilometre tünel kazdılar

Brezilya'da polis, ülkenin en büyük bankalarından Brezilya Bankası’nın Sao Paulo’daki şubesini soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişiyi yakaladı.

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Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi (DEIC) Sözcüsü Fabio Pinheiro Lopes, soygunu planlayan ve banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3 ay önce takibe aldıklarını açıkladı.
 
Tünelin tamamlandığını fark edince operasyon düzenlediklerini belirten Lopes, "Bankadan 1 milyar Brezilya reali (yaklaşık 317 milyon dolar) çalmayı planlıyorlardı. Başarsalardı bu, dünyanın en büyük soygunu olacaktı.” dedi.
 
Çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 4 milyon Brezilya reali (1,3 milyon dolar) harcadıkları tespit edildi.
 
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen çete üyelerinden bazılarının, 2005'te 75 metrelik tünel kazıp Fortaleza Eyaleti Merkez Bankası’ndan yaklaşık 70 milyon dolar çaldıkları belirlendi.
 

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