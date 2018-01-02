Brezilya'da cezaevinde kavga: 9 ölü
Brezilya'nın Goias eyaletindeki cezaevinde çıkan kavgada 9 kişi öldü.
- AA
Brezilya’nın Goias eyaletindeki cezaevinde 2018'in ilk gününde çıkan kavgada 9 kişinin öldüğü bildirildi.
Yetkililer, Colonia Agroindustrial cezaevindeki rakip gruplar arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmada 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Mahkumların yatakları ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü.
Yangın sırasında firar eden 106 tutukludan 29'u yakalandı. Firari 77 mahkumun yakalanması için operasyon düzenlendi.
Geçen yıl Amazonlar bölgesindeki Anisio Jobim cezaevinde çıkan isyanda 56 kişi yaşamını yitirmişti.
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