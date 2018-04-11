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Brezilya'da cezaevinden firar girişiminde çatışma çıktı: 20 ölü

Brezilya'da bir cezaevinden toplu firar girişimi sırasında çıkan olaylarda 20 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde, mahkumların kaçması için dışarıdan cezaevi duvarında patlayıcı ile delik açıldı.

Mahkumların kaçmasına yardım etmek için gelenlerle polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, dışarıdan yardıma gelen silahlı saldırgan ile birlikte 19 mahkum öldü. Olayda bir polis de hayatını kaybetti.

(TRT Haber)

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