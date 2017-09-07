Brezilya'da eski bakandan Lula da Silva'ya rüşvet suçlaması

BBC'nin haberine göre, Palocci, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yapılan yolsuzlukları soruşturan federal mahkemede verdiği ifadede, Lula da Silva'nın kendi kurduğu enstitü için bir bina ve bir apartman dairesini rüşvet olarak aldığını ileri sürdü.

Palocci, Lula da Silva'nın çeşitli ticari sözleşmelerde ayrıcalık tanınması karşılığında partisine 96 milyon dolarlık yardım konusunda Odebrecht ile anlaşma yaptığını iddia etti.

Eski Maliye Bakanı'nın iddialarına göre, anlaşma, Lula'nın enstitüsü için bir bina ve ticari kullanım amaçlı bir apartman dairesi inşa edilmesini de içeriyordu.

Lula'nın avukatları, söz konusu iddiaların mesnetsiz olduğunu ileri sürerek Palocci'nin hapis cezasını azaltmaya çalıştığını savundu.

Palocci'nin ifadesiyle eski devlet başkanı hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Palocci, 26 Eylül 2016'da ülkenin önemli inşaat firmalarından Odebrecht yetkilileri ile "suç ilişkisi" olduğu gerekçesiyle Sao Paulo'da gözaltına alınmış ve Petrobras ile hükümet yetkilileri arasında arabuluculuk yapmaktan suçlu bulunarak 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da temmuz ayında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

- Petrobras'taki yolsuzluk soruşturması

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Silva da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula da Silva'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula da Silva sanık olmuştu.

Lula da Silva, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

Öte yandan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, daha önceki açıklamasında, 2018'de başkanlığa tekrar aday olacağını belirtmişti ancak hakkındaki kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanması halinde başkanlık yarışına katılması mümkün olmayacak.