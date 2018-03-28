Brezilya'da eski Devlet Başkanı Silva'nın seçim konvoyuna saldırı

Da Silva'nın sözcüsü Jose Crispiniano, ülkenin güneyinde, eski devlet başkanının kampanya konvoyundaki iki otobüse açılan ateşte ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Crispiniano, konukları ve gazetecileri taşıyan otobüslerde da Silva'nın bulunmadığını söyledi.

Yolsuzluktan hüküm giyen ancak ülkedeki yasal süreçte bir itiraz hakkı daha bulunan Da Silva, dün gece, bir mitingde yaptığı konuşmada, "Eğer mücadelemle baş edebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar." dedi.

Brezilya'da ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için ülkenin güneyinde destek arayan da Silva'nın seçim konvoyu, tur boyunca çeşitli yerlerde protestoların hedefi oldu.