Brezilya'da 'evsiz işçiler' sokağa döküldü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Sao Bernardo do Campo bölgesinde yaşayan Evsiz İşçiler Hareketi'ne (MTST) bağlı binlerce kişi, yaşamakta oldukları kampın kamulaştırılmasının ardından protesto düzenledi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Sao Bernardo do Campo bölgesinde yaşayan Evsiz İşçiler Hareketi'ne (MTST) bağlı binlerce kişi, yaşamakta oldukları kampın kamulaştırılmasının ardından protesto düzenledi.
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