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Brezilya'da 'evsiz işçiler' sokağa döküldü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Sao Bernardo do Campo bölgesinde yaşayan Evsiz İşçiler Hareketi'ne (MTST) bağlı binlerce kişi, yaşamakta oldukları kampın kamulaştırılmasının ardından protesto düzenledi.

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Sao Bernardo do Campo bölgesinde yaşayan Evsiz İşçiler Hareketi'ne (MTST) bağlı binlerce kişi, yaşamakta oldukları kampın kamulaştırılmasının ardından protesto düzenledi.

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