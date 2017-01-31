Brezilya'da 'Kampüs Partisi' renkli görüntülere sahne oluyor
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her sene düzenlenen ve bir hafta boyunca süren teknoloji festivali 'Kampüs Partisi'nde dünyanın çeşitli yerlerinden 8000'den fazla bilgisayar programcısı, hacker ve oyun sever bir araya geldi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her sene düzenlenen ve bir hafta boyunca süren teknoloji festivali "Kampüs Partisi"nde dünyanın çeşitli yerlerinden 8000'den fazla bilgisayar programcısı, hacker ve oyun sever bir araya geldi.
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