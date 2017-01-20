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Brezilya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Brezilya'da, içerisinde 4 yolcunun bulunduğu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya'da, içerisinde 4 yolcunun bulunduğu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, uçakta bulunduğu bildirilen, ülkedeki yolsuzluk davasının kilit isimlerinden Yargıç Teori Zavascki'nin durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Yargıç Zavascki'nin oğlu Francisco Prehn Zavascki sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının Rio eyaletindeki Paraty sahil bölgesinde düşen uçaktaki yolcular arasında olduğunu duyurdu.

Yargıç Zavascki'nin oğlu Francisco paylaşımında, "Arkadaşlar, maalesef babam da düşen uçaktaydı. Lütfen bir mucize yaşanması için dua edin." ifadelerini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden bir yetkili de Zavascki 'nin düşen uçağın yolcular listesinde olduğunu teyit ederken, yolcuların durumuyla ilgili bilgi vermedi.

Yerel medya kaynaklarının itfaiye yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle düşen uçaktaki 4 yolcudan üçü hayatını kaybetti.

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