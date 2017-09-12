Brezilya'da madenciler Amazon Kabilesini vahşice katletti

Amazon ormanlarında kaçak olarak altın çıkarmaya çalışan bir grup madenci, hiç keşfedilmemiş ilkel bir kabileye rastladı.

İddiaya göre Brezilyalı madenciler, rastladıkları üyelerini vahşice katlederek cesetlerini parçaladı ve nehre attı.

YUMURTA ARIYORLARDI, MADENCİLERE RASTLAMALARI SONLARI OLDU

New York Times gazetesinin haberine göre kabilenin ondan fazla üyesi Amazon'da bulunan Javari Vadisi'nde bulunan nehir boyunca dolaşıyor ve karınlarını doyurmak için yumurta topluyorlardı.

Bu esnada madencilerin kurduğu kamp alanına rastlayan kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu kabile mensupları, madenciler tarafından vahşice katledildi.

BARDA İÇKİ İÇİP KATLİAMLA ÖVÜNMÜŞLER

NYT gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı iddiasına göre madenciler daha sonra yakınlardaki bir kasabada bulunan bara giderek kafayı çekti ve cesetleri parçalara ayırıp nehre atmakla övündüler.

Bununla da yetinmeyen Brezilyalı madenciler, kabile üyelerinden çaldıkları el yapımı kürek gibi eşyaları da 'ganimet' olarak tanımladı ve çevredekilere gururla gösterdi.

BREZİLYA'DA BENZER KATLİAMLAR SIK YAŞANIYOR

Yerel kabilelerin haklarını savunmak için kurulan Survival International yaşanan katliamı doğrularken suçluların cezalandırılması ve yeni vakaların yaşanmasının engellenmesi için hükümete büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Brezilya'da madenciler, avcılar ve çiftçiler sıkça benzer katliamlarla gündeme geliyor. İlkel kabileler, topraklarını çalmak için modern silahlarla kendilerini öldüren Brezilyalılara karşı çaresiz kalıyor.