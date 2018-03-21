Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brezilya Sağlık Bakanı Barros, sarı hummaya karşı yürütülen aşı kampanyasının tüm ülkeye yayılacağını açıkladı

Brezilya'da sarı humma salgınına karşı yürütülen aşı kampanyasının tüm ülkeye yayılacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilya Sağlık Bakanı Ricardo Barros, düzenlediği basın toplantısında, tüm ülkede vatandaşların sarı hummaya karşı aşılanacağını, 27 eyalette yaklaşık 78 milyon kişinin, 2019'a kadar aşılanmış olacağını söyledi.

Barros, Temmuz 2017'den bu yana Brezilya'da 920 sarı humma vakasına rastlandığını, 300 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sarı humma, Zika gibi enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan kanamalı viral bir hastalık.

Hastalığa yakalananlarda ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik görülüyor. İlerleyen aşamada, sarılık, karın ağrısı, kusma, kanama, şok ve çoklu organ yetmezliği gelişiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA