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Brezilya’da sarı hummadan 330 kişi öldü

Brezilya’da 330’dan fazla kişinin Sarı Humma’dan hayatını kaybettiği açıklandı.

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Brezilya Sağlık Bakanlığı, Brezilya’da etkili olan sarı humma salgını nedeniyle 2017 yılının Temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısının 330’a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bin 127 kişiye de sarı humma teşhisinin konulduğu, bin 119 kişinin de uzmanlarca incelendiği aktarıldı. Brezilya hükümeti, salgın nedeniyle tüm vatandaşların aşılanmasına karar vermiş ve 2019 yılının Nisan ayına kadar aşıların tamamlanması öngörülmüştü.
 
Sarı hummaya yakalananlarda ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik görülüyor. İlerleyen aşamalarda, sarılık, karın ağrısı, kusma, kanama gibi belirtiler ortaya çıkıyor.
 
(CNN Türk)

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