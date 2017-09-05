Brezilya'da uluslararası uyuşturucu operasyonu: 80 tutuklama, 127 gözaltı kararı

Brezilya’nın Sao Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul ve Federal Bölge eyaletlerinde gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 820 federal polis katıldı. Federal polis yetkilileri, uyuşturucu şebekesinin son bir yılda Avrupa’ya altı tondan fazla kokain ticaretinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Brabo operasyonunda, Brezilya’nın Santos, Salvador ve Itajai limanlarındaki 14 kokain kargosuna el konulurken, Brezilya federal polisi Belçika’nın Antwerp, İngiltere’nin Shibori, İtalya’nın Gioia Tauro ve İspanya’nın Valencia limanlarına yola çıkmış olan gemilerdeki uyuşturucu maddelere el konulması için Avrupalı yetkilileri bilgilendirdi

Soruşturma 2016 yılında başlatıldı

2015 Ağustos ile 2016 Temmuz ayları arasında üçü Santos Limanı'nda, ikisi Santos çıkışlı olmak üzere Rus limanlarında, toplam 5 kokain sevkıyatının önlenmesinin sonrası, Brezilya federal polisi ve ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi arasındaki işbirliği ile 2016 yılının Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.

Brezilya federal polisi, uyuşturucu ticaretinin karakteristik özelliklerinden dolayı, aynı şebekenin 2015 yılındaki yaklaşık 2 tonluk sevkiyatlardan sorumlu olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Brezilya federal polisine göre, Brezilya ve Avrupa’da faaliyet gösteren, birbirinden farklı organize ve uzman gruplar, gerçekleştirmeyi amaçladıkları ihtiyaçlara göre suç ortaklıkları kurdular. Üretici ülkelerden gelen uyuşturucu maddeler Sao Paulo şehrinin çeşitli yerlerinde depolandı ve deniz yoluyla Avrupa'ya gönderildi.